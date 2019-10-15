2019-10-15T09:54:54+03:00
Происшествия

За прошедший понедельник в Марий Эл сбили четырех пенсионерок

В трех случаях женщины переходили дорогу по «зебре»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс службФото: Из материалов пресс служб
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За прошедший понедельник, 14 октября, в Марий Эл было зафиксировано четыре наезда на пенсионерок.

Так, около 10.00 в поселке Красногорский Звениговского района пока неизвестный водитель легкового автомобиля Renault, по предварительным данным, при движении задним ходом сбил 77-летнюю женщину. Она получила травмы.

Далее примерно в 12.00 уже в поселке Медведево на улице Комсомольской43-летний водитель Audi совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку. С места ДТП ее увезли в больницу. По предварительной информации, пострадавшая в момент аварии пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре».

Похожие ДТП на «зебре» произошли и в Йошкар-Оле. Там около 14.00 на улице Вашской 21-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 64-летнюю пенсионерку. Она получила травмы.

После, уже примерно в 18.00 на той же улице 38-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai совершила наезд на 81-летнюю пенсионерку. Которая, по предварительным данным, также пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила травмы. Сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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