В Казани разыскивают мужчину, который ушел из дома больше двух недель назад и пропал
В Казани ищут 34-летнего Евгения Вохмина, который ушел из дома 29 сентября и пропал. Сейчас его поисками начал заниматься поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Известно, что Евгений ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была темно-синяя куртка с капюшоном на белом меху, черная олимпийка, голубые джинсы и черные ботинки на шнуровке.
Всех, видел Евгения Вохмина после 29 сентября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»