В Казани разыскивают мужчину, который ушел из дома больше двух недель назад и пропал

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-14T17:40:29+03:00

О местонахождении Евгения Вохмина ничего не известно с 29 сентября

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В Казани ищут 34-летнего Евгения Вохмина, который ушел из дома 29 сентября и пропал. Сейчас его поисками начал заниматься поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Известно, что Евгений ростом 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на мужчине была темно-синяя куртка с капюшоном на белом меху, черная олимпийка, голубые джинсы и черные ботинки на шнуровке.

Всех, видел Евгения Вохмина после 29 сентября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU