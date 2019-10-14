2019-10-14T14:55:37+03:00
Общество

В Татарстане приступят к оформлению аэропорта «Бегишево» в тематике Николая Лемаева

Акцент будет сделан на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Лемаева
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального районаФото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района
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Совсем скоро в Татарстане начнется работа по оформлению аэропорта «Бегишево» в тематике Николая Лемаева. Акцент в работе будет сделан на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Лемаева.

Об этом стало известно в ходе заседания татарстанского оргкомитета по обеспечению взаимодействия при выполнении работ, связанных с отражением в оформлении аэровокзальных комплексов международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» образов Габдуллы Тукая и Николая Лемаева в Общественной палате республики.

Кроме того, в скором времени будет организовано общественное обсуждение оформлений аэропортов, в котором смогут приять участие все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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