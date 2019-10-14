2019-10-14T12:52:41+03:00
Общество

В Чувашии обнаружили свалку картофельных отходов, которая просуществовала около полугода

Общий объем отходов составил порядка 25 кубометров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Житель Яльчинского района Чувашии сообщил в прокуратуру о несанкционированной свалке в Новошимкусском сельском поселении. Выяснилось, что там, на площади 0,08 гектар, были свалены отходы картофели и сетчатых мешков. Их общий объем составил порядка 25 кубометров.

По мнению надзорного ведомства, свалка образовалась 6-7 месяцев назад. Лицо, совершившее указанное деяние, не установлено.

Прокуратура отметила, что бездействие администрации Яльчикского района, выразившееся в неисполнении мероприятий по охране окрестностей, нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, а также причиняет реальный вред территории.

Так, в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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