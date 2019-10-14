2019-10-14T10:18:58+03:00
Общество

В Казани рассказали, как проходит подготовка к зиме

На улицы города готовы выйти более 90 единиц спецтехники
Лика ИСАЕВА
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Дополнительно закупили 35 единиц спецтехники для уборки снегаДополнительно закупили 35 единиц спецтехники для уборки снегаФото: Из материалов пресс-службы
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Во время "Делового понедельника" в мэрии столицы Татарстана рассказали, как дорожные службы города готовятся к зимнему сезону. Уже 15 октября диспетчерские службы организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть Казани, перейдут на зимний режим работы. Дежурство будет круглосуточным, и с необходимым количеством техники. 90% техники уже готово к работе в зимних условиях.

Для зимних работ закупили 25 мини-тракторов и 10 специализированных тротуароуборочных машин. Их можно использовать круглогодично. Это позволит сократить сезонный дефицит дорожных рабочих на 320 человек. Для уборки уборки тротуаров и пешеходных улиц планируется задействовать около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации.

На вопрос корреспондента "Комсомольская правда - Казань" будут ли задействовать к работам по уборке снега лиц, получивших наказание в виде общественных работ, заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев ответил, что от дополнительных рук город не откажется.

Парк снегоуборочной техники этой зимой насчитывает 550 единиц, в том числе 235 машин для операций первой очереди: 132 комбинированные дорожные машины и 103 тракторные щетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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