2019-10-13T11:18:47+03:00
Спорт

"Рубин" и "Оренбург" разошлись миром в товарищеском матче

Итог поединка - 1:1
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Пока в чемпионате России перерыв на матчи сборных, команды Премьер-лиги заполняют паузу тренировками и товарищескими матчами. Вот и казанский "Рубин" решил провести спарринг. В гости к подопечным Шаронова приехал "Оренбург".

Обе команды играли не в оптимальных составах. У "Рубина", например, на поле не вышли сразу 7 игроков, вызванных в различные сборные. В первом тайме игровой перевес был на стороне гостей, которые смогли открыть счет. Джордже Деспотович решил изящно пробить ножницами и послал мяч точно в цель.

Во втором тайме казанцы перехватили инициативу и смогли сравнять счет. После удара Ташаева мяч попал в руку игроку "Оренбурга". Судья назначил пенальти, который четко реализовал Марков. Итог - 1:1.

Отметим, что свой следующий матч в чемпионате России "Рубин" проведет 19 октября. Казанцы в Москве сразятся со "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ульяновской области ответит за кражу металлических труб за 27 тысяч рублей
В столице Татарстана откроется научный цетр «Кванториум»
Данные не подтвердились: Сотрудники Роспотребнадзора не нашли антисанитарию в школе, на которую пожаловался ученик
В Набережных Челнах женщина во время пьянки чуть не зарезала своего сожителя
19 октября в Ульяновске перекроют движение по двум улицам
Казань вошла в тройку самых перспективных городов России
В Нижнекамском медицинском колледже появился студент собакой поводырем
В Татарстане во время пожара в сельском доме погиб пенсионер
В Марий Эл байкер погиб, на скорости выехав на встречку и врезавшись в иномарку
В Казани скончалась первая в Татарстане женщина-скульптор
В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в попытке убийства
В Казани росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В Чувашии задержали пьяного тракториста
В Татарстане в малосемейке произошел пожар, спасли трех детей и их родственника
Во время пожара огнеборцы вынесли на руках 90-летнего пенсионера-инвалида
В Набережных Челнах пожарные вывели из горящего дома 11 жильцов многоэтажки
Выходные в Казани будут теплыми, но дождливыми
Спасенный на окраине Набережных Челнов орлан-белохвост отправится на лечение в Москву
12 октября в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
На подготовку жилых домов Нижнекамска к зиме выделено 686 миллионов рублей
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП
В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей
В Казани изменилась схема проезда на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина