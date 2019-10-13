"Рубин" и "Оренбург" разошлись миром в товарищеском матче

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-13T11:18:47+03:00

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Пока в чемпионате России перерыв на матчи сборных, команды Премьер-лиги заполняют паузу тренировками и товарищескими матчами. Вот и казанский "Рубин" решил провести спарринг. В гости к подопечным Шаронова приехал "Оренбург".

Обе команды играли не в оптимальных составах. У "Рубина", например, на поле не вышли сразу 7 игроков, вызванных в различные сборные. В первом тайме игровой перевес был на стороне гостей, которые смогли открыть счет. Джордже Деспотович решил изящно пробить ножницами и послал мяч точно в цель.

Во втором тайме казанцы перехватили инициативу и смогли сравнять счет. После удара Ташаева мяч попал в руку игроку "Оренбурга". Судья назначил пенальти, который четко реализовал Марков. Итог - 1:1.

Отметим, что свой следующий матч в чемпионате России "Рубин" проведет 19 октября. Казанцы в Москве сразятся со "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU