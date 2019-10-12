В Татарстане в малосемейке произошел пожар, спасли трех детей и их родственника

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-12T11:33:14+03:00

Ночной пожар в Альметьевске стал причиной эвакуации 11 человек

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Пожар на коридоре малосемейного дома на улице Ризы Фахретдина произошел в 00.55 в субботу, 12 октября. В службу "112" позвонили местные жители, которые рассказали о сильном задымлении и угрозе жизни для жильцов с верхних этажей. Часть - 20 человек, успела эвакуироваться самостоятельно, остальным необходима помощь спасателей.

Подъехавших пожарных встретили местные жители, которые рассказали, что горит бесхозная мебель на пятом этаже.

Из жилых квартир огнеборцы спасли четверых - трех детей шести и трех лет, и их родственника. Их вывели на улицу при помощи масок спасаемых от дыхательных аппаратов. Еще 11 жителей дома выводили спасатели.

- В результате пожара сгорел бесхозный диван, старые вещи, закоптились стены, потолок коридора на пятом этаже, - сообщили в пресс-службе МС Татарстана. - Площадь пожара составила 10 "квадратов".

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU