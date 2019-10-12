Во время пожара огнеборцы вынесли на руках 90-летнего пенсионера-инвалида

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-12T10:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в квартире 90-летнего пенсионера-инвалида на улице Шамиля Усманова, Новый город, Набережные Челны, вспыхнул 11 октября в 23.38.

Когда на место прибыли первые пожарные, то жители дома, уже самостоятельно эвакуировавшиеся в безопасное место, сообщили, что в квартире остался 90-летний пенсионер. Мужчина не мог самостоятельно выйти из дома - он инвалид, и уже несколько лет прикован к кровати.

Огнеборцы обнаружили его в спальне, откуда вынесли на руках и передали медикам. Пенсионера с отравлением продуктами горения госпитализировали.

- Загорелся матрас в спальной комнате, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила три квадратных метра, квартира частично закопчена.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращением с огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU