Выходные в Казани будут теплыми, но дождливыми

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-11T19:40:50+03:00

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Выходные принесут жителям Казани довольно комфортную для октября погоду. Так, в субботу. 12 октября, казанцам обещают облачную погоду с прояснениями. В ночь с 11 на 12 октября пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов выше нуля, существенных осадков не прогнозируется.

В других районах Татарстана также ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь. Ночью и утром 12 октября в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть умеренный юго-западный.

В ночные часы температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, днем максимальная температура воздуха будет достигать 12 градусов выше нуля.

В воскресенье, 13 октября, синоптики прогнозируют в Татарстане переменную облачность. Временами пройдет дождь. Ветер будет дуть умеренный юго-западный, местами порывистый сильный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем будет колебаться от 8 до 13 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU