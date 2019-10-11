2019-10-11T18:50:01+03:00
Общество

12 октября в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

С 6.00 до 14.00 в городе будут работать 15 площадок
Алина ГАБДУЛИНА
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Ярмарки будут организованы во всех районах города и в поселке ОсиновоЯрмарки будут организованы во всех районах города и в поселке ОсиновоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 12 октября в Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. С 6.00 до 14.00 в городе будут работать 15 площадок.

В частности, в Авиастроительном районе они будут находиться:

— на пересечение улиц Беломорская и Гудованцева;

— у дома №7 на улице Дементьева;

— у дома №27 на улице Ленинградская.

В Вахитовском районе ярмарка будет находиться на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

В Кировском районе ярмарки организуют:

— у дома №20 на улице Батыршина;

— у дома №1 на улиц Ильича;

— у дома №152/2 на улице Краснококшайская.

В Московском районе ярмарка будет организована у дома №1 на улице Шамиля Усманова.

В Ново-Савиновском районе точки по продаже сельхозпродукции будут находиться:

— у дома №10 на улице Академика Лаврентьева;

— у дома №71а на проспекте Ямашева.

В Приволжском районе ярмарки будут ждать горожан:

— у дома №66 (корпус 1) на улице Рихарда Зорге;

— у дома №72 на улице Юлиуса Фучика.

В Советском районе ярмарки пройдут:

— в агропромышленном парке «Казань»;

— у дома №12 на улице Закиева;

— у дома №7 на улице Липатова.

Кроме того, сельскохозяйственная ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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