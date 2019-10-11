12 октября в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В субботу, 12 октября в Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. С 6.00 до 14.00 в городе будут работать 15 площадок.
В частности, в Авиастроительном районе они будут находиться:
— на пересечение улиц Беломорская и Гудованцева;
— у дома №7 на улице Дементьева;
— у дома №27 на улице Ленинградская.
В Вахитовском районе ярмарка будет находиться на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
В Кировском районе ярмарки организуют:
— у дома №20 на улице Батыршина;
— у дома №1 на улиц Ильича;
— у дома №152/2 на улице Краснококшайская.
В Московском районе ярмарка будет организована у дома №1 на улице Шамиля Усманова.
В Ново-Савиновском районе точки по продаже сельхозпродукции будут находиться:
— у дома №10 на улице Академика Лаврентьева;
— у дома №71а на проспекте Ямашева.
В Приволжском районе ярмарки будут ждать горожан:
— у дома №66 (корпус 1) на улице Рихарда Зорге;
— у дома №72 на улице Юлиуса Фучика.
В Советском районе ярмарки пройдут:
— в агропромышленном парке «Казань»;
— у дома №12 на улице Закиева;
— у дома №7 на улице Липатова.
Кроме того, сельскохозяйственная ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.
ИСТОЧНИК KP.RU