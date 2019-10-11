11 октября «Ак барс» примет действующего чемпиона – московский ЦСКА
11 октября «Ак Барс» откроет новую домашнюю серию матчем c действующем чемпионом: в Казань приедет московский ЦСКА. Билеты на игру полностью раскуплены, начнётся встреча в 19:00 по московскому времени.
ЦСКА после 15 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Ак Барс» после 14 матчей – Восточную. Перед матчем тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о сильных сторонах соперника и объяснил, как казанцы смогут ему противопоставить.
− В игре команд, несмотря на схожие вещи, очень много отличий как в защите, так и в нападении. Нужно отметить, что ЦСКА – это чемпион, у них отличный подбор игроков, хорошо поставленная командная игра, они отлично действуют в большинстве. Мы можем противопоставить этому свой хоккей – дисциплину, причём, сегодня она будет важнее, чем мотивация, а также командную игру. За счёт этого мы можем добиться успеха. Ну и сегодня ожидается аншлаг, поэтому мы не хотим ударить в грязь лицом перед болельщиками, – сказал тренер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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