В Чувашии оштрафовали пенсионера, который присвоил себе чужой кошелек

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-11T15:28:12+03:00

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В Чувашии оштрафовали 61-летнего пенсионера, который присвоил себе кошелек с 5,4 тысячами рублей. Мужчина должен будет выплатить 6 тысяч рублей. К такому решению после рассмотрения уголовного дела пришел Батыревский районный суд.

Инцидент произошел 23 августа текущего года в одном из отделений банка в селе Батырево. Пенсионер попросил женщину помочь ему в оплате кредита через банкомат. После мужчина увидел, как у его собеседницы из кармана выпал кошелек. Он не стал возвращать его владелице в благодарность за ранее оказанную помощь, а забрал себе.

Позже, уже в суде, пенсионер свою вину признал. Он также возместил пострадавшей материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU