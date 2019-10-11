В Казани скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков
Актер играл на сцене казанского театра юного зрителя
Фото: Казанский ТЮЗ
Изменить размер текста:
В четверг, 10 октября на 43-м году жизни скончался актер казанского театра юного зрителя, заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков. Такое сообщение появилось на соцстранице театра. Причины смерти актера не уточняются.
- В нашей семье случилось большое горе. Для нас это невосполнимая утрата, - пишет ТЮЗ.
В комментариях под постом десятки зрителей выражают слова соболезнования коллегам и близким Арсения Курченкова.
Точная дата и время гражданской панихиды пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «УТРАТЫ»