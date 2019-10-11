В Казани скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-11T11:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 10 октября на 43-м году жизни скончался актер казанского театра юного зрителя, заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков. Такое сообщение появилось на соцстранице театра. Причины смерти актера не уточняются.

- В нашей семье случилось большое горе. Для нас это невосполнимая утрата, - пишет ТЮЗ.

В комментариях под постом десятки зрителей выражают слова соболезнования коллегам и близким Арсения Курченкова.

Точная дата и время гражданской панихиды пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU