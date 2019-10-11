СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-11T12:19:59+03:00

В результате пожара погибших и пострадавших нет

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В четверг, 10 октября, в 16.10 в Альметьевске загорелась общественная баня в оздоровительном комплексе «Оазис» на улице Гафиатуллина. На место были оперативно вызваны пожарные. Когда они прибыли на место, стало ясно, что горение происходит в помещение парилки сауны на втором этаже.

- До прибытия подразделений самостоятельно вышли из здания 9 человек, в том числе 4 человека персонала, - сообщает МЧС Татарстана.

Пожар на площади 5 квадратных метров был локализован в 16.21. В 16.30 было ликвидировано открытое горение. И в 16.37 пожар был полностью потушен.

Фото: МЧС Татарстана

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU