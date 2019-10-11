В Альметьевске загорелась общественная баня
В четверг, 10 октября, в 16.10 в Альметьевске загорелась общественная баня в оздоровительном комплексе «Оазис» на улице Гафиатуллина. На место были оперативно вызваны пожарные. Когда они прибыли на место, стало ясно, что горение происходит в помещение парилки сауны на втором этаже.
- До прибытия подразделений самостоятельно вышли из здания 9 человек, в том числе 4 человека персонала, - сообщает МЧС Татарстана.
Пожар на площади 5 квадратных метров был локализован в 16.21. В 16.30 было ликвидировано открытое горение. И в 16.37 пожар был полностью потушен.
Фото: МЧС Татарстана
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU