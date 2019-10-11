2019-10-11T12:19:59+03:00
Происшествия

В Альметьевске загорелась общественная баня

В результате пожара погибших и пострадавших нет
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В четверг, 10 октября, в 16.10 в Альметьевске загорелась общественная баня в оздоровительном комплексе «Оазис» на улице Гафиатуллина. На место были оперативно вызваны пожарные. Когда они прибыли на место, стало ясно, что горение происходит в помещение парилки сауны на втором этаже.

- До прибытия подразделений самостоятельно вышли из здания 9 человек, в том числе 4 человека персонала, - сообщает МЧС Татарстана.

Пожар на площади 5 квадратных метров был локализован в 16.21. В 16.30 было ликвидировано открытое горение. И в 16.37 пожар был полностью потушен.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле пешеход попал под колеса иномарки и скрылся с места ДТП
В Йошкар-Оле почти на сутки перекроют проезд по улице Строителей
В Казани изменилась схема проезда на пересечении Оренбургского тракта и улицы Академика Парина
В четырех районах Казани вода из-под крана может окраситься в зеленый цвет
В Казани автоинспекторы задержали автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с ГИБДД» на лобовом стекле
11 октября «Ак барс» примет действующего чемпиона – московский ЦСКА
В Чувашии оштрафовали пенсионера, который присвоил себе чужой кошелек
В Набережных Челнах мужчина продает медаль Универсиады-2013 за один миллион рублей
В парке имени Николаева в Новочебоксарске появились четыре маленьких енота-полоскуна
В Ульяновске срочно госпитализировали ребенка, который наелся сухой марганцовки
Власти Татарстана: в 2020 году доходы бюджета республики могут вырасти на 11,7%
В банковском секторе России начинается API-трансформация
В Марий Эл сотрудники ГИБДД остановили парня, который нарушал ПДД, и нашли у него 1,2 килограмма конопли
Можно будет покататься на Зиланте: Электричке из Казани в аэропорт предлагают дать имя
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по "зебре"
В Чувашии пожарные спасли мужчину, который случайно поджег свою квартиру, когда курил
В Казани скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков
Татарстанец выжил после удара топором в лицо
В Казани водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии
Футбольное поле, хоккейный корт и уличный амфитеатр: Лагерь "Кама" под Нижнекамском преображают к 50-летию
В одном из торговых центров Нижнекамска произошел пожар
В Казани ночью 18-летний водитель «Лады» выехал на «встречку», врезался в ограждение и вылетел из салона