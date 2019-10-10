2019-10-10T21:29:18+03:00
Общество

С начала года татарстанская таможня выявила контрафакт в посылках на общую сумму 18 миллионов рублей

В республику пытались ввезти порядка 5,5 тысячи запрещенных лекарств и коммерческих партий игрушек и запчастей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала текущего года таможенники Татарстана выявили 500 посылок с контрафактомС начала текущего года таможенники Татарстана выявили 500 посылок с контрафактомФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что с начала текущего года таможенники Татарстана выявили 500 посылок с контрафактом. В них в республику из Китая, Индии, Гонконга и других стран пытались ввезти порядка 5,5 тысячи запрещенных лекарств и коммерческих партий игрушек и запчастей. Их общая сумма составила около 18 миллионов рублей. Такие цифры на встрече с журналистами назвал начальник татарстанской таможни Альберт Мавликов.

Кроме того, стало известно, что во время проведения в Казани чемпионата рабочих профессий WorldSkills - 2019, в город ввезли 389 тонн оборудования из 41 страны на общую сумму 15 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казань и Екатеринбург в период ноябрьских праздников свяжет дополнительный поезд
В Казани на Кремлевской набережной появится участок для ловли рыбы
На расходы сферы образования в бюджете Татарстана заложили 67 миллиардов рублей на 2020 год
В Татарстане бобры едва не стали причиной затопления дома
Суд оштрафовал подрядчика, ремонтировавшего лечебное учреждение Альметьевска
Златослава, Амань и Кир: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе
Программа «Мир без слёз» в Казани: Детская республиканская клиническая больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
В Марий Эл 47-летний мужчина пострадал, пытаясь самостоятельно потушить хозяйственную постройку
Рустам Минниханов побывал под мостом Миллениум в Казани, где строится первый в городе экстрим-парк
Администрация Чебоксар проводила аукцион на пиар в СМИ под конкретное издание
Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности
В Казани ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома 3 дня назад и пропала
Ночью в Марий Эл загорелся автосервис, погиб мужчина
Алкоголь, сигареты и оружие: Что пытаются пронести в самолеты жители Татарстана
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
С 14 октября в Татарстане на время изменится расписание ряда пригородных поездов
19 октября Чебоксарцы на субботнике очистят Московскую набережную