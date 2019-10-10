С начала года татарстанская таможня выявила контрафакт в посылках на общую сумму 18 миллионов рублей

10 Окт. 21:29 2019-10-10T21:29:18+03:00

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Стало известно, что с начала текущего года таможенники Татарстана выявили 500 посылок с контрафактом. В них в республику из Китая, Индии, Гонконга и других стран пытались ввезти порядка 5,5 тысячи запрещенных лекарств и коммерческих партий игрушек и запчастей. Их общая сумма составила около 18 миллионов рублей. Такие цифры на встрече с журналистами назвал начальник татарстанской таможни Альберт Мавликов.

Кроме того, стало известно, что во время проведения в Казани чемпионата рабочих профессий WorldSkills - 2019, в город ввезли 389 тонн оборудования из 41 страны на общую сумму 15 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU