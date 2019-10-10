Златослава, Амань и Кир: Как жители Казани называли своих детей на прошлой неделе
Всего на свет появились 382 малыша за 7 дней
Мальчики рождались чаще девочек.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю в Казани родилось 382 ребенка. На сей раз мальчики появлялись на свет чаще девочек. За семь последних дней родился 201 мальчик и 181 девочка.
Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 43 года, самого зрелого отца – 53 года.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Ясмина, Амир, Карим и Анастасия. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Сафият, Сайдаш, Аглая, Лука, Златослава, Селена, Нэя, Амань и Кир.
ИСТОЧНИК KP.RU