2019-10-10T19:09:11+03:00
Общество

Суд оштрафовал подрядчика, ремонтировавшего лечебное учреждение Альметьевска

Организация складировала строительный мусор с медкарточками больных
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.
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Суды двух инстанций доказали вину подрядной организации, проводившей капремонт в лечебном учреждении Альметьевска. Дело в том, что экологи выявили складирование строительных отходов с медицинскими карточками больных в пгт. Нижняя Мактама.

По данному факту в отношении юридического лица экологи составили административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

– Альметьевским городским судом наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Для обжалования вынесенного решения нарушитель обратился в Верховный суд Татарстана, но жалоба оставлена без удовлетворения. До конца года свалка должна быть рекультивирована, – сообщили в пресс-службе минэкологии республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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