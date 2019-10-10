2019-10-10T13:25:30+03:00
Общество

В Казани расширят Архангельское кладбище

10 октября начались общественные слушания по проекту соответствующего постановления
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент площадь кладбища составляет порядка 20 тысяч квадратных метровНа данный момент площадь кладбища составляет порядка 20 тысяч квадратных метров
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В Казани могут расширить Архангельское кладбище. В четверг, 10 октября, начались общественные слушания по проекту соответствующего постановления. Они продлятся вплоть до 7 ноября. Такая информация имеется в еженедельном сборнике документов мэрии города.

В опубликованном документе написано «предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Хади Такташа – места погребения: кладбища для захоронения тел (останков) умерших, стены скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематории для предания тел (останков) умерших огню, а также иные здания и сооружения, предназначенные для осуществления погребения умерших».

На данный момент площадь кладбища составляет порядка 20 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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