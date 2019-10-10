В Чувашии служебный пес Мухтар помог полицейским раскрыть кражу

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-10T11:29:05+03:00

37-летний мужчина был задержан по подозрению в краже водяного насоса у пенсионера

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Во вторник, 8 октября, 83-летний житель Шумерлинского района Чувашии сообщил полицейским о том, что у него из колодца украли водяной насос. Прибывшие на место правоохранители увидели, что во дворе частного дома имеются многочисленные следы. На помощь полицейским пришел служебный пес Мухтар.

- Овчарка взяла след и привела полицейских к дому предполагаемого злоумышленника. 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель был задержан и доставлен в отделение, - сообщает пресс-служба МВД республики.

Как оказалось водяной насос пенсионера подозреваемый продал, чтобы купить спиртное. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU