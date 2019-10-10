С 15 октября в Ульяновске прекратят работу садоводческие маршруты
Не самая приятная новость для ульяновских садоводов, которые продолжают посещать свои дачи. С 15 октября будет прекращена работа 14 сезонных маршрутов, следующих до садоводческих товариществ:
№ 42с «Камышинский рынок – СНТ «Белый Ключ»;
№ 47с «Камышинский рынок – СНТ «Парус»;
№ 26с «Центробанк – СНТ «Белый Ключ-1»;
№ 82с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Залив»;
№ 95с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Черничка»;
№ 84с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Дружба»;
№ 87с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Ветеран»;
№ 89с «УАЗ – СНТ «Залив»;
№ 99с «УАЗ – СНТ Полёт-1;
№ 13с «д. Погребы – с. Арское – Автовокзал»;
№ 4с «ул. Камышинская – СНТ «Спецстроевец»;
№ 67 «УлГТУ – пос. им. Карамзина – СНТ «Парус»;
№ 68 «УлГТУ – пос. им. Карамзина – СНТ «Белый Ключ»;
№ 107 «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Сокольники».
Кроме того, по информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города, с окончанием весенне-летнего периода и в связи с ожидаемым сезонным ухудшением дорожных условий с 15 октября приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 38 «Центр – Ж/Д поликлиника» от посёлка Винновка.
ИСТОЧНИК KP.RU