С 15 октября в Ульяновске прекратят работу садоводческие маршруты

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-10T08:35:06+03:00

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Не самая приятная новость для ульяновских садоводов, которые продолжают посещать свои дачи. С 15 октября будет прекращена работа 14 сезонных маршрутов, следующих до садоводческих товариществ:

№ 42с «Камышинский рынок – СНТ «Белый Ключ»;

№ 47с «Камышинский рынок – СНТ «Парус»;

№ 26с «Центробанк – СНТ «Белый Ключ-1»;

№ 82с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Залив»;

№ 95с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Черничка»;

№ 84с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Дружба»;

№ 87с «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Ветеран»;

№ 89с «УАЗ – СНТ «Залив»;

№ 99с «УАЗ – СНТ Полёт-1;

№ 13с «д. Погребы – с. Арское – Автовокзал»;

№ 4с «ул. Камышинская – СНТ «Спецстроевец»;

№ 67 «УлГТУ – пос. им. Карамзина – СНТ «Парус»;

№ 68 «УлГТУ – пос. им. Карамзина – СНТ «Белый Ключ»;

№ 107 «Парк культуры и отдыха «Победа» – СНТ «Сокольники».

Кроме того, по информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города, с окончанием весенне-летнего периода и в связи с ожидаемым сезонным ухудшением дорожных условий с 15 октября приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 38 «Центр – Ж/Д поликлиника» от посёлка Винновка.

ИСТОЧНИК KP.RU