2019-10-09T17:22:59+03:00
Общество

10 октября в Татарстане похолодает до 3 градусов мороза

Ночью прогнозируют мокрый снег, днем он сменится на дождь
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Наиля ГАЛИМОВА.Фото: Наиля ГАЛИМОВА.
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В Татарстане в ближайшие сутки сохранится ненастная погода. Так, 10 октября в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8 градусов со знаком "плюс".

В других районах республики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем - до 9 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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