10 октября в Татарстане похолодает до 3 градусов мороза
В Татарстане в ближайшие сутки сохранится ненастная погода. Так, 10 октября в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 0 до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8 градусов со знаком "плюс".
В других районах республики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем - до 9 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU