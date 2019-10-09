Козьмодемьянск обрел город-побратим в Испании
Теперь они будут реализовывать совместные проекты
Фото: pixabay.com
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Города Козьмоденьянск и Инохоса-дель-Дуке подписали соглашение о побратимских отношениях. Об этом сообщает посольство России в Испании. Теперь они будут реализовывать совместные проекты.
Кроме того, соглашение будет способствовать обмену информации и практическим опытов в области ведения городского хозяйства и организации местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU