Козьмодемьянск обрел город-побратим в Испании

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-09T18:48:55+03:00

Теперь они будут реализовывать совместные проекты

Изменить размер текста: A A

Города Козьмоденьянск и Инохоса-дель-Дуке подписали соглашение о побратимских отношениях. Об этом сообщает посольство России в Испании. Теперь они будут реализовывать совместные проекты.

Кроме того, соглашение будет способствовать обмену информации и практическим опытов в области ведения городского хозяйства и организации местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU