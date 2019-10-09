В Набережных Челнах состоялось открытие бюста первому гендиректору завода «КАМАЗ» Льву Васильеву
В среду, 9 октября, в Набережных Челнах состоялось открытие бюста первому гендиректору завода «КАМАЗ» Льву Васильеву. В торжественном мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. На своей соцстранице он выложил фотографию памятника.
Монумент представляет собой бронзовый бюст Васильева, а также постамент, на котором написаны слова: «Это счастье, что в моей жизни был Камаз. Мне был дан уникальный шанс». Памятник установлен на площади перед зданием генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ».
Фото: instagram.com/rusminnikhanov
В своей торжественной речи глава республики пожелал Льву Васильеву крепкого здоровья и оценил его вклад в становление татарстанского автограда. Сейчас первому директору «КАМАЗ»а 94 года.
ИСТОЧНИК KP.RU