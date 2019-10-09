В зооботаническом саду Казани у пары яков родился дитеныш

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-09T16:20:04+03:00

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Стало известно, что 4 октября в зооботаническом саду Казани у пары яков Кармен и Папеньки родился детеныш. У малыша еще нет имени и администрация учреждения просит горожан помочь им с его выбором.

Предложить свой вариант имени любой желающий сможет 20 октября во время праздника «Именины яка», который начнется в зооботсаду в 12.00. Победитель станет обладателем сертификата на посещение нового зоопарка "Река Замбези".

ИСТОЧНИК KP.RU