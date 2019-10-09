2019-10-09T16:47:55+03:00
Происшествия

В Казани пьяный мужчина забил знакомого топором и пытался закопать части тела на берегу Казанки

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
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Полицию вечером 8 октября, во вторник, вызвали соседи 39-летнего жителя Ново-Савиновского района столицы Татарстана. Им показались подозрительными походы с мешком пьяного соседа. Мужчина куда-то уходил, потом возвращался, и снова уходил. Приехавшие стражи порядка задержали жителя улицы Чистопольской и в его мешке обнаружили останки мужчины.

Во время допросов тот рассказал, что днем он пьянствовал в своей квартире вместе со знакомым. Мужчины поссорились, и хозяин обухом топора лишил жизни собутыльника. Хоть злоумышленник уже и был сильно пьян, но понял, что от тела надо избавляться. Он расчленил тело и начал выносить останки на берег Казанки, где закапывал их в песке. Тогда-то его и заметили бдительные соседи. Во время осмотра места происшествия обнаружено два мешка с останками, остальное нашли дома у задержанного.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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