Две электрички в Казань будут курсировать по новому расписанию

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-09T14:56:51+03:00

Изменение в расписании будет действовать до 17 октября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Речь идет о поездах из Паратска и Свияжска

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С 9 октября поезда из Паратска и Свияжска в Казань будут курсировать по измененному расписанию. Это связано с ремонтом железнодорожных путей.

Поезд №6324 Паратск – Казань будет отправляться со станции Паратск в 7.50 (на 16 минут позже обычного). Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано на 9.04 (на 17 минут позже).

Поезд №6362 Свияжск – Казань отправится в путь со станции Свияжск в 7.23 (на 17 минут позже). Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов, прибудет на станцию Казань поезд в 8.56 (на 26 минут позже).

По новому расписанию поезда будут курсировать до 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU