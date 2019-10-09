Две электрички в Казань будут курсировать по новому расписанию
С 9 октября поезда из Паратска и Свияжска в Казань будут курсировать по измененному расписанию. Это связано с ремонтом железнодорожных путей.
Поезд №6324 Паратск – Казань будет отправляться со станции Паратск в 7.50 (на 16 минут позже обычного). Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано на 9.04 (на 17 минут позже).
Поезд №6362 Свияжск – Казань отправится в путь со станции Свияжск в 7.23 (на 17 минут позже). Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов, прибудет на станцию Казань поезд в 8.56 (на 26 минут позже).
По новому расписанию поезда будут курсировать до 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
ИСТОЧНИК KP.RU