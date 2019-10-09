Жители Марий Эл задолжали за жилищно-коммунальные услуги более полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-09T13:29:13+03:00

Сумма долга населения с начала года выросла на 54,7 миллионов рублей

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По данным на 1 сентября текущего года, жители Марий Эл имеют суммарный долг за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 515,7 миллионов рублей. Такие цифры были названы во время совещания по вопросу снижения задолженности населения за потребленные ЖКХ в администрации Йошкар-Олы. Отмечается, что сумма долга населения с начала года выросла на 54,7 миллионов рублей.

В частности, 3-4% жителей Йошкар-Олы систематически уклоняется от оплаты ЖКХ. Так, ежемесячно долги людей растут в среднем на 7 миллионов рублей.

Сейчас выверяется подробная база неплательщиков столицы Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU