Жители Марий Эл задолжали за жилищно-коммунальные услуги более полумиллиарда рублей
По данным на 1 сентября текущего года, жители Марий Эл имеют суммарный долг за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 515,7 миллионов рублей. Такие цифры были названы во время совещания по вопросу снижения задолженности населения за потребленные ЖКХ в администрации Йошкар-Олы. Отмечается, что сумма долга населения с начала года выросла на 54,7 миллионов рублей.
В частности, 3-4% жителей Йошкар-Олы систематически уклоняется от оплаты ЖКХ. Так, ежемесячно долги людей растут в среднем на 7 миллионов рублей.
Сейчас выверяется подробная база неплательщиков столицы Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU