В Ульяновске пенсионерка погибла, попав под колеса сразу трех иномарок
Женщина переходила дорогу по "зебре", но стала жертвой ДТП
Шансов выжить у пешехода почти не было.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жуткое ДТП произошло минувшим вечером в Заволжском районе Ульяновска. На проспекте Ленинского Комсомола, в районе дома № 51, в 22.15 под колесами автомобилей погибла 71-летняя женщина.
Она переходила дорогу по "зебре", но 28-летний водитель"Киа Спектра" не заметил ее и сбил. При этом, женщина следом угодила под колеса "Тойоты Короллы", за рулем которой находился 48-летнй водитель, а затем пенсионерка оказалась под колесами "Мицубиси Аутлендер".
В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU