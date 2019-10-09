В Ульяновске пенсионерка погибла, попав под колеса сразу трех иномарок

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-09T13:06:48+03:00

Шансов выжить у пешехода почти не было. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жуткое ДТП произошло минувшим вечером в Заволжском районе Ульяновска. На проспекте Ленинского Комсомола, в районе дома № 51, в 22.15 под колесами автомобилей погибла 71-летняя женщина.

Она переходила дорогу по "зебре", но 28-летний водитель"Киа Спектра" не заметил ее и сбил. При этом, женщина следом угодила под колеса "Тойоты Короллы", за рулем которой находился 48-летнй водитель, а затем пенсионерка оказалась под колесами "Мицубиси Аутлендер".

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU