«Спасибо за бурное детство и молодость»: скончалась самый известный фейс-контролер Казани тетя Ира

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-09T15:17:13+03:00

Популярность она получила во время работы в клубе Doctor

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В Казани на 60 году жизни скончалась Ирина Абрамова – одна из самых известных фейс-контролеров Казани. Свою популярность она получила во время работы в клубе Doctor. После его закрытия, она продолжила свою деятельность в ночном клубе Luxor.

Информация о смерти тети Иры (именно так Абрамову называли посетители обоих заведений) появилась на ее официальной странице в соцсетях. Причины смерти не уточняются. Похороны женины состоялись в среду, 9 октября, на кладбище «Сухая река».

В комментариях под постом десятки казанцев выразили свои соболезнования и вспомнили тетю Иру добрыми словами.

- Это не просто человек... это символ эпохи. Сложно представить - сколько людей прошло через фейс-контрол и сколько людей, спустя 15 лет, помнят ту добрую тетю Иру. Доктор клуба - символа продвинутой молодёжи Казани начала 2000-х уже - давно нет. Юные посетители клуба стали взрослыми и серьёзным людьми, чиновниками, бизнесменам, управленцами…разъехались по городам и странам, но нас объединяет та самая, знакомая, добрая тётя Ира из доброго Доктор клуба - одного из символов нашего беззаботного клубного казанского детства. Символ нашей абсолютной детской радости и тех эмоций, которые с возрастом все сложнее и сложнее повторить.

- Ушла целая казанская клубная эпоха. Спасибо за бурное детство и молодость Тёте Ире.

- Ушла эпоха... вечная память

ИСТОЧНИК KP.RU