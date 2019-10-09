В Набережных Челнах ищут одноглазого кота Яшу
Животное сбежало из дома в садовом обществе «Весна»
Фото: соцсети
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В среду, 9 октября, житель Набережных Челнов Рустам Габбасов сообщил о пропаже одноглазого кота Яша. Животное сбежало из дома в садовом обществе «Весна» еще 23 августа. Хозяева не смогли отыскать любимца самостоятельно и просят горожан о помочи.
Известно, что на Яша имеет черный окрас и коричневый ремешок на шее. У кота отсутствует правый глаз. Сообщение опубликовано в официальной группе администрации Набережных Челнов в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU