2019-10-09T13:51:26+03:00
Общество

В Набережных Челнах ищут одноглазого кота Яшу

Животное сбежало из дома в садовом обществе «Весна»
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В среду, 9 октября, житель Набережных Челнов Рустам Габбасов сообщил о пропаже одноглазого кота Яша. Животное сбежало из дома в садовом обществе «Весна» еще 23 августа. Хозяева не смогли отыскать любимца самостоятельно и просят горожан о помочи.

Известно, что на Яша имеет черный окрас и коричневый ремешок на шее. У кота отсутствует правый глаз. Сообщение опубликовано в официальной группе администрации Набережных Челнов в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24