В Татарстане после ссоры пьяный мужчина ударил ножом подругу

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-09T10:08:48+03:00

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Происшествие, в результате которого пострадала 50-летняя женщина, произошло в понедельник, 7 октября, в Чистополе на улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии Татарстана застали пьяных мужчину и женщину. Женщина была ранена ножом в грудь. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как успели установить сотрудники правоохранительных органов, сожители сначала вместе пьянствовали, а затем поссорились. После этого мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь своей подруги.

- По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU