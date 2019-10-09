В Татарстане после ссоры пьяный мужчина ударил ножом подругу
Происшествие, в результате которого пострадала 50-летняя женщина, произошло в понедельник, 7 октября, в Чистополе на улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии Татарстана застали пьяных мужчину и женщину. Женщина была ранена ножом в грудь. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Как успели установить сотрудники правоохранительных органов, сожители сначала вместе пьянствовали, а затем поссорились. После этого мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь своей подруги.
- По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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