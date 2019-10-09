2019-10-09T10:08:48+03:00
Происшествия

В Татарстане после ссоры пьяный мужчина ударил ножом подругу

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мужчина схватился за ножМужчина схватился за нож
Изменить размер текста:

Происшествие, в результате которого пострадала 50-летняя женщина, произошло в понедельник, 7 октября, в Чистополе на улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии Татарстана застали пьяных мужчину и женщину. Женщина была ранена ножом в грудь. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как успели установить сотрудники правоохранительных органов, сожители сначала вместе пьянствовали, а затем поссорились. После этого мужчина схватился за нож и вонзил его в грудь своей подруги.

- По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ново-Савиновском районе Казани 10 октября почти на сутки отключат воду
В Чувашии ищут мужчину, который пропал по дороге из Новочебоксарска в Грязовец
Задержаны сборщики денег для запрещенной террористической организации "Исламское государство"*
В Казани стилисту-парикмахеру готовы платить до 270 рублей в месяц
Три района Казани 10 октября останутся без света
ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
МЧС Чувашии участвует во всемирном челлендже
В Ново-Савиновском районе Казани дважды за день на "зебре" сбили пешеходов, погиб ребенок
В Казани "Мерседес" на "зебре" сбил семью с 4-летним мальчиком, ребенок погиб
Девушка из Набережных Челнов попала в греческое шоу "Голос"
В Казани выбрали лучшего воспитателя несовершеннолетних
"Листосос" в помощь: Листву с улиц Ульяновска начали убирать при помощи огромного пылесоса
Казанцев обучат скандинавской ходьбе
9 октября УНИКС в первом домашнем матче Еврокубка сыграет с «Цедевитой Олимпия»
В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника