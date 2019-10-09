В Казани "Мерседес" на "зебре" сбил семью с 4-летним мальчиком, ребенок погиб

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-09T08:07:21+03:00

Его дедушка и бабушка госпитализированы с тяжелыми травмами

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла 8 октября в 20.10 на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. С автопарковки возвращались домой три человека - четырехлетний мальчик и его бабушка и дедушка. Они начали переходить дорогу по пешеходному переходу "зебра", и их на скорости сбила иномарка. 22-летний водитель "Мерседеса" позже заявил, что просто не заметил трех человек.

Все пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы. По дороге в больницу в "скорой" от полученных травм скончался ребенок.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU