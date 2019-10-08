2019-10-08T18:33:54+03:00
Общество

Девушка из Набережных Челнов попала в греческое шоу "Голос"

Мария Афанасиади прошла слепые прослушивания на проекте
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.
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Татарстанские певцы, как выяснилось, пытаются покорить не только российскую эстраду. Так, жительница Набережных Челнов Мария Афанасиади решила попробовать себя на греческой сцене. Она отправилась на слепые прослушивания греческого аналога шоу "Голос" - The Voice of Greece. Об этом в соцсетях рассказал ее супруг Евгений Данилец

- Моя красавица жена с успехом прошла слепые прослушивания в программе Голос Греции. Горжусь тобой, любимая! Моя жена, Мария Афанасиади, проживающая в 21 комплексе, участвует в шоу Голос в Греции. Вчера по греческому телевидению показывали эфир с ее участием. Греческий язык знает, поскольку её отец грек, - написал Евгений.

Афанасиади исполнила песню What About Us американской певицы Пинк. Сейчас видео ее выступления набирает популярность в интернете. Ее песню просмотрели уже 21,5 тысячи раз.

Отметим, что ведущие греческого шоу не сразу поняли, что Набережные Челны находятся в России и предположили, что Мария родом из Казахстана. Когда же они поняли, что перед ними стоит девушка из России, то они сразу попросили его спеть "Калинку". Мария не отказала.

Девушка из Татарстана покоряет греческую сцену. "The Voice of Greece", show . , , , , "The Voice of Greece", ! Subscribe to The Voice of Greece: https://www.youtube.com/channel/UC3PAm2wfLzab6-s4F1VUm_Q Like The Voice of Greece: https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece Follow The Voice of Greece: https://www.twitter.com/thevoiceofgreece Follow The Voice of Greece: https://www.instagram.com/thevoiceofgreece

ИСТОЧНИК KP.RU

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