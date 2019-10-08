Тренер «Ак Барса» перед игрой с «Локомотивом»: будут изменения и в защите, и в нападении

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-08T15:33:17+03:00

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8 октября казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом». Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени. Ярославцы идут предпоследними на «Западе», в то время как «Барсы» возглавляют «Восток».

Перед матчем тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал об изменениях в составе и задачах казанцев на матч.

− У нас будут изменения и в защите, и в нападении. Чемпионат длинный, много матчей, поэтому даём ребятам отдохнуть, вводим свежие силы. Для нас все игроки важны – и те, кто выходит на лёд, и те, кто сегодня отдыхает, – передает слова тренера пресс-служба клуба.

Задача максимум на игру с «Локомотивом» какова?

− Готовясь к матчу, мы стараемся отталкиваться от своей игры, показывать свой хоккей. Мы хотим видеть хороший контроль шайбы, давление на соперника, владеть инициативой. Естественно, в каждой игре мы стремимся к победе, с мотивацией у нас всё в порядке. Нет никакой самоуспокоенности, мы хотим побеждать.

ИСТОЧНИК KP.RU