В Казани иномарка сбила 12-летнего школьника-нарушителя
Наезд на 12-летнего школьника произошел в понедельник, 7 октября, в 8.00 напротив дома №30 по улице Бигичева в Советском районе столицы Татарстана. 12-летний школьник торопился на уроки, и решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. 36-летний водитель иномарки "Шевроле Лачетти" не успел отреагировать на внезапно появившегося на дороге пешехода и сбил ребенка.
- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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