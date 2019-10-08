2019-10-08T10:18:21+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила 12-летнего школьника-нарушителя

Пострадавшего доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали медики и сотрудники ГосавтоинспекцииНа месте аварии работали медики и сотрудники Госавтоинспекции
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Наезд на 12-летнего школьника произошел в понедельник, 7 октября, в 8.00 напротив дома №30 по улице Бигичева в Советском районе столицы Татарстана. 12-летний школьник торопился на уроки, и решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. 36-летний водитель иномарки "Шевроле Лачетти" не успел отреагировать на внезапно появившегося на дороге пешехода и сбил ребенка.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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