2019-10-08T08:43:40+03:00
Звезды

В Казани пройдет показ фильма "Болевой порог"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Мир"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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С 10 октября стартует показ нового фильма режиссера Андрея Симонова. В этой картине "Болевой порог" автор лент "Больше, чем любовь", "Любовь по найму", собрал отличную команду молодых актеров — Роман Курцын, Арина Постникова, Кирилл Комаров и Наталья Скоморохова.

Кирилл, Лена, Сергей и Таня — столичная «золотая молодежь». Они устраивают на дорогих машинах гонки на МКАДе, прожигают жизнь, не боясь быть наказанными. Но в один миг их жизнь меняется: они вынуждены скрываться на Алтае, чтобы избежать больших неприятностей. Но можно ли избежать неприятностей, и ничего не заплатить взамен? Героям нового фильма Андрея Симонова предстоит испытать себя и свой болевой порог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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