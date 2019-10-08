В Казани пройдет показ фильма "Болевой порог"
С 10 октября стартует показ нового фильма режиссера Андрея Симонова. В этой картине "Болевой порог" автор лент "Больше, чем любовь", "Любовь по найму", собрал отличную команду молодых актеров — Роман Курцын, Арина Постникова, Кирилл Комаров и Наталья Скоморохова.
Кирилл, Лена, Сергей и Таня — столичная «золотая молодежь». Они устраивают на дорогих машинах гонки на МКАДе, прожигают жизнь, не боясь быть наказанными. Но в один миг их жизнь меняется: они вынуждены скрываться на Алтае, чтобы избежать больших неприятностей. Но можно ли избежать неприятностей, и ничего не заплатить взамен? Героям нового фильма Андрея Симонова предстоит испытать себя и свой болевой порог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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