Дождь, мокрый снег и сильный ветер: 8 октября в Казани резко испортится погода

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-07T18:44:18+03:00

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Теплая погода, которая радовала жителей Казани несколько последних дней, уступит свое место резкому похолоданию. Так, 8 октября ночью и утром ожидается сильный южный и юго-западный ветер порывами до 18 м/с, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно осадков не прогнозируется.

В ночь с понедельника на вторник температура воздуха в Казани составит 1-3 градуса выше нуля, в других районах республики – 1-6 градусов тепла. Днем столбики термометров в столице Татарстана поднимутся до 8 градусов выше нуля, в других городах региона – до 10 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU