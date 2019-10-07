Движение по трем улицам Казани перекрыли до середины октября
Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе запланировано перекрытие дорог. Так, движение ограничено по улицам Максимова и 2-я Муромская. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города. Ограничение продлится до 17 октября.
Движение транспорта ограничено по улице Максимова на участке от улицы Карагандинская до улицы Центрально-Мариупольская, а также по улице 2-я Муромская на участке от дома №118 до улицы Моисеева.
- Ограничения связаны с ремонтом улично-дорожной сети, - сообщили в мэрии Казани.
Кроме того, движение ограничили и на проспекте Ибрагимова, на участке от дома №24 до дома №2. Перекрытие движения связано с проведением работ по реконструкции магистрального тепловода и продлится до 15 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU