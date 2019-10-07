2019-10-07T18:32:25+03:00
Общество

Движение по трем улицам Казани перекрыли до середины октября

По проспекту Ибрагимова движение ограничено до 15 октября, а по улицам Максимова и 2-я Муромская - до 17 октября
Владимир КРУПСКИЙ
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Дороги перекроют из-за ремонтных работ.Дороги перекроют из-за ремонтных работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе запланировано перекрытие дорог. Так, движение ограничено по улицам Максимова и 2-я Муромская. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города. Ограничение продлится до 17 октября.

Движение транспорта ограничено по улице Максимова на участке от улицы Карагандинская до улицы Центрально-Мариупольская, а также по улице 2-я Муромская на участке от дома №118 до улицы Моисеева.

- Ограничения связаны с ремонтом улично-дорожной сети, - сообщили в мэрии Казани.

Кроме того, движение ограничили и на проспекте Ибрагимова, на участке от дома №24 до дома №2. Перекрытие движения связано с проведением работ по реконструкции магистрального тепловода и продлится до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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