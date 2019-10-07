В Ульяновске жизнь полицейского спасло удостоверение в нагрудном кармане

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-07T15:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции пришли в квартиру жительницы Ульяновска, чтобы поговорить с ней о краже кошелька. Бумажник с деньгами и банковскими картами пропал у мужчины после того, как он 4 октября вместе с женщиной выпивал в ее квартире. Наутро, не найдя своего имущества, он написал заявление в полицию.

Выяснив, где накануне пропажи был заявитель, сотрудники полиции приехали к его знакомой домой. Но, узнав причину визита стажей порядка, открывшая им дверь с ножом в руках женщина начала сопротивляться. Она ударила ножом в грудь одного из оперативников. От серьезной травмы полицейского спасло удостоверение - он носил его в нагрудном кармане.

Напавшая злоумышленница задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU