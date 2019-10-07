2019-10-07T14:16:21+03:00
Общество

В Казани с пешеходной улицы Баумана уберут киоски с мороженным

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Киоски с мороженным уберут с улицы БауманаКиоски с мороженным уберут с улицы БауманаФото: соцсети
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Глава казанского комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов во время своего доклада на "Деловом понедельнике" отметил, что в летний сезон на территории столицы Татарстана работало 198 сезонных объектов. Большая часть - 155 мест или 80% - это точки по торговле продуктами,овощами и фруктами. Остальные - места по продаже мороженного и напитков, прокатные точки. Кстати, летом 2019 года у казанцев и гостей столицы были в тренде прогулки на самокатах.

- На будущий год мы будем планировать схему размещения объектов сезонной торговли с учетом опыта прошлых лет, заявок самих предпринимателей и горожан, - отметил Руслан Фазылянов.

Он уточнил, что город принял решение не планировать на 2020 год на улице Баумана отдельных точек по продаже мороженного. Ведь на этой пешеходной улице много магазинов и лакомство всегда можно приобрести там. Кстати, за сезон 2019 года две имеющиеся на Баумана лавки с мороженным принесли в казну города чуть более 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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