Стало известно, какие дороги отремонтируют в Набережных Челнах в 2020 году
Работы коснутся дорог в 63-м комплексе, двух развязок и Московского проспекта
Продолжением работ на Московском проспекте станет строительство мостового перехода
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В 2020 году в Набережных Челнах будут отремонтированы дороги в 63-м комплексе, две развязки на пересечении Сатросармановской улицы и первой автодороги и на Орловском кольце, а также Московский проспект. Такие предварительные планы на еженедельной планерке 7 октября озвучил мэр города Наиль Магдеев.
Градоначальник отметил, что продолжением работ на Московском проспекте станет строительство мостового перехода. А ремонт двух развязок обойдется более чем в два миллиарда рублей каждая.
ИСТОЧНИК KP.RU