Стало известно, какие дороги отремонтируют в Набережных Челнах в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-07T13:30:03+03:00

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В 2020 году в Набережных Челнах будут отремонтированы дороги в 63-м комплексе, две развязки на пересечении Сатросармановской улицы и первой автодороги и на Орловском кольце, а также Московский проспект. Такие предварительные планы на еженедельной планерке 7 октября озвучил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что продолжением работ на Московском проспекте станет строительство мостового перехода. А ремонт двух развязок обойдется более чем в два миллиарда рублей каждая.

ИСТОЧНИК KP.RU