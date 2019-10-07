2019-10-07T13:12:14+03:00
Общество

На одного безработного в Казани приходится пять вакансий

В столице Татарстана более 3,5 тысяч безработных
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Уровень безработицы составляет 0,55%, что говорит о стабильности на рынке труда. Об этом рассказал директор Центра занятости населения Марат Хайруллин.

Несмотря на низкие показатели уровня безработицы, востребованность служб занятости у населения остается. С начала этого года 13 тысяч человек обратились в службу для поиска подходящей работы, из них трудоустроены более 8 тысяч казанцев. По данным на конец сентября в статусе безработного по городу зарегистрировано 3540 человек.

- В рейтинге крупных городов-миллионников страны по показателям безработицы Казань сохраняет низкие показатели. Наибольшее количество безработных зарегистрировано в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах города, - сообщил Хайруллин.

Сегодня организации города предоставляют более 18 тысяч вакантных мест, а на одного безработного приходится 5 вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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