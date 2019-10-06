2019-10-06T13:24:16+03:00
Происшествия

В Марий Эл зек написал письмо с угрозой прокурору

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Зек прислал письмо с угрозами убийстваЗек прислал письмо с угрозами убийства
Изменить размер текста:

В адрес прокуратуры Йошкар-Олы пришло письмо из одной из исправительных колоний республики. Отправитель - 24-летний осужденный за разбой житель республики, в этом письме угрожал расправой прокурору, который поддерживал обвинение во время судебного процесса. Злоумышленнику назначили наказание в виде заключения на 5 лет 8 месяцев в колонии строгого режима.

Эти угрозы убийством послужили причиной возбуждением в СУ СКР Марий Эл уголовного дела по статье "Угроза в связи с осуществлением правосудия", сообщили в прокуратуре Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане в аварии погибла женщина, пострадали четыре человека
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Казани пройдет творческий вечер заслуженной артистки Татарстана Елены Ряшиной
Скончался 29-летний экс-хоккеист нижнекамского Нефтяника"
В Татарстане в больнице скончалась раненная в аварии женщина
В Набережных Челнах под колеса трамвая попал пешеход
В Татарстане прошло награждение победителей соревнований по картингу
В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на госавтоинспекора
«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
В Татарстане женщина выехала на встречку ради обгона и устроила аварию, погиб 6-летний ребенок
В Казани популярность машин с газовыми двигателями за год упала на 67%
Тренер «УНИКСа» перед игрой с «Астаной»: нам следует быть более серьезными и энергичными
4 октября в двух авариях в Марий Эл пострадали трое детей
Президент Татарстана встретился с вице-президентом FINA
Молодежка «Рубина» проиграла сверстникам из «Тамбова»
В Йошкар-Оле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Народный артист России выступит в Казани на следующий день после 75-летнего юбилея
Казанец стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»
5 октября завершаются Дни кино Узбекистана в Казани
В Казани стартует Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике
В Татарстане многодетный отец вылетел на встречку и врезался в грузовик