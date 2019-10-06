В Марий Эл зек написал письмо с угрозой прокурору

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-06T13:24:16+03:00

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В адрес прокуратуры Йошкар-Олы пришло письмо из одной из исправительных колоний республики. Отправитель - 24-летний осужденный за разбой житель республики, в этом письме угрожал расправой прокурору, который поддерживал обвинение во время судебного процесса. Злоумышленнику назначили наказание в виде заключения на 5 лет 8 месяцев в колонии строгого режима.

Эти угрозы убийством послужили причиной возбуждением в СУ СКР Марий Эл уголовного дела по статье "Угроза в связи с осуществлением правосудия", сообщили в прокуратуре Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU