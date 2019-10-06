2019-10-06T11:11:40+03:00
Общество

Скончался 29-летний экс-хоккеист нижнекамского Нефтяника"

Самвел Мнацян лечился от онкологии
Лика ИСАЕВА
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Самвел Мнацян боролся с онкологиейСамвел Мнацян боролся с онкологией
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Печальное известие пришло из Федерации хоккея России. В субботу, 5 октября, после продолжительной болезни скончался 29-летний хоккеист Самвел Мнацян.

В ФХР рассказали, что спортсмен во время предсезонного сбора обратился к врачам, почувствовав боли в спине. Проведенное обследование показало, что у молодого человека образовалась опухоль. Дальнейшее обследование в немецких клиниках подтвердило диагноз российских врачей.

Не смотря на лечение, спасти хоккеиста не смогли. 5 октября Самвел скончался. На момент гибели он был игроком ХК "Сибирь".

- Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за "Авангард-2", "Омских ястребов", "Арлан" (Казахстан), "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" (Альметьевск), "Адмирал" и "Сибирь", - сообщили в ФХР. - Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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