Казанец стал призером всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-05T11:39:25+03:00

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Накануне в Москве прошла церемония чествования победителей всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019». Преподаватель биологии казанского лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов стал призером. Ему вручили малого «Хрустального пеликана».

Помимо Мирсаитова такую награлу получили учитель французского языка из Санкт-Петербурга Марина Зезкова, учитель географии из Московы Павел Красновид и учитель химии из Саратова Вероника Романова. Победителем стал учитель русского языка и литературы школы №55 «Долина знаний» Волгограда Лариса Арачашвили.

– Пеликан тяжелый, килограмм точно весит, – передает слова Наиля Мирсаитова пресс-служба мэрии Казани. – Эмоции до сих пор не отпускают. Дойти до финала, до последнего этапа и быть в пятерке лучших учителей страны – это уже победа. Для меня была огромная честь представлять Татарстан на конкурсе. Я счастлив, что на своих плечах вынес эту ответственность и теперь везу «пеликана» в Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU