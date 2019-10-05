5 октября завершаются Дни кино Узбекистана в Казани

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-05T10:44:35+03:00

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С 3 по 5 октября в Казани проходили Дни кино Узбекистана. Зрители могли увидеть лучшие фильмы узбекских режиссеров в кинотеатре «Мир». В программу входили разные жанры: документальные, художественные, исторические, детские и социально-бытовые картины.

А 5 октября, на закрытии фестиваля, в 17.00 покажут фильм «Абдуллажон» режиссера Зульфикара Мусакова. Затем в 19.00 зрителей ждет «Самарканд – жемчужина древнего востока» режиссера Джасура Исхакова. А в 19.30 – «За чертой спокойствия» Бахриддина Айназарова. Вход на все сеансы в Дни кино Узбекистана бесплатный, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU