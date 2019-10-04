В Чувашии 17-летняя девушка получила 6 лет лишения свободы из-за убийства на почве ревности
В Чебоксарах суд внес приговор 17-летней девушке, которая обвинялась в убийстве. Так, установлено, что в июне текущего года она в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударила ножом в области груди свою 20-летнюю знакомую. Последняя скончалась на месте.
Подсудимая вину в совершенном преступлении признала. Суд учел это, а также возраст девушки, частное возмещение вреда и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание. Виновная получила 6 лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в воспитательной колонии.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU