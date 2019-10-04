2019-10-04T20:17:49+03:00
Происшествия

В Чувашии 17-летняя девушка получила 6 лет лишения свободы из-за убийства на почве ревности

Срок она будет отбывать в воспитательной колонии
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, 20-летнюю девушку ударили ножом в области груди, от чего она скончалась на местеВ ходе ссоры, возникшей на почве ревности, 20-летнюю девушку ударили ножом в области груди, от чего она скончалась на местеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Чебоксарах суд внес приговор 17-летней девушке, которая обвинялась в убийстве. Так, установлено, что в июне текущего года она в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударила ножом в области груди свою 20-летнюю знакомую. Последняя скончалась на месте.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала. Суд учел это, а также возраст девушки, частное возмещение вреда и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание. Виновная получила 6 лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в воспитательной колонии.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждый третий рубль из бюджета Татарстана тратится на образование
10 октября Татарстан примет Открытое первенство по кибатлетике
В казанских автобусах за два дня кондукторы и водители спасли 5 пассажиров
В Новочебоксарске закончился ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще
В Казани на "зебре" сбили 8-летнюю школьницу
В Чувашии женщина обвиняется в систематическом избиении своей 14-летней дочери
К концу 2019 года в Казани оборудуют еще 20 новых площадок для раздельного сбора мусора
МЧС Татарстана: 5 октября в республике ожидается усиление ветра
В 2020 году на здравоохранение Чувашии будет дополнительно выделен 1 миллиард рублей
Полузащитника «Рубина» Павла Могилевца вызвали в сборную России
В Казани отреставрируют недостроенную часть консерватории имени Жиганова
В Марий Эл лихач на скорости врезался в дерево
5 октября на Московской набережной Чебоксар состоится день ходьбы
Рустам Минниханов обсудил с главой Ростуризма меры по привлечению туристов в регион
Тренер вратарей Ари Мойсанен и «Ак Барс» расторгли контракт
Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU
Девочка из Нижнекамска представит Татарстан на всемирном парамузыкальном фестивале
Из бюджета Чувашии в 2020 году выделят 500 миллионов рубелей на развитие культуры
5 октября на четырех улицах и в нескольких образовательных учреждениях Нижнекамска отключат воду