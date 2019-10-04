В Чувашии 17-летняя девушка получила 6 лет лишения свободы из-за убийства на почве ревности

СЕГОДНЯ 20:17 2019-10-04T20:17:49+03:00

В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, 20-летнюю девушку ударили ножом в области груди, от чего она скончалась на месте Фото: Алексей ФОКИН

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В Чебоксарах суд внес приговор 17-летней девушке, которая обвинялась в убийстве. Так, установлено, что в июне текущего года она в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударила ножом в области груди свою 20-летнюю знакомую. Последняя скончалась на месте.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала. Суд учел это, а также возраст девушки, частное возмещение вреда и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание. Виновная получила 6 лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в воспитательной колонии.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU