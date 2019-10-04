МЧС Татарстана: 5 октября в республике ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-04T17:01:34+03:00

Сильный ветер будет царствовать в республике с вечера 4 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем местами возможен дождь, но, несмотря на это, в регионе будет тепло

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Стало известно, что вечером в пятницу, 4 октября, в Татарстане ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Так, ночью на 5 число его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В субботу, 5 октября, лучше не станет, сообщает МЧС республики. Ветер будет бушевать вплоть до 18.00. Кроме того днем местами возможны дожди.

Несмотря на это, столбики термометров будут показывать до +8 градусов ночью и до +19 - днем

ИСТОЧНИК KP.RU