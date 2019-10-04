МЧС Татарстана: 5 октября в республике ожидается усиление ветра
Днем местами возможен дождь, но, несмотря на это, в регионе будет тепло
Сильный ветер будет царствовать в республике с вечера 4 октябряФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, что вечером в пятницу, 4 октября, в Татарстане ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Так, ночью на 5 число его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
В субботу, 5 октября, лучше не станет, сообщает МЧС республики. Ветер будет бушевать вплоть до 18.00. Кроме того днем местами возможны дожди.
Несмотря на это, столбики термометров будут показывать до +8 градусов ночью и до +19 - днем
ИСТОЧНИК KP.RU