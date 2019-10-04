В Чувашии женщина обвиняется в систематическом избиении своей 14-летней дочери
В Алатыре завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, которая обвинялась в истязании своей несовершеннолетней дочери. Ее дальнейшую судьбу решит суд.
По версии следствия, в октябре 2018, июле 2018 и мае 2019 года обвиняемая в ходе ссор избивала свою 14-летнюю дочь.
- Причастность матери к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, а также заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Чувашии.
Известно, что сейчас девочка живет с отцом. В официальном браке ее родители уже не состоят – он был расторгнут ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU