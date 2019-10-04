В Чувашии женщина обвиняется в систематическом избиении своей 14-летней дочери

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-04T18:09:22+03:00

По версии следствия, в октябре 2018, июле 2018 и мае 2019 года обвиняемая в ходе ссор избивала свою несовершеннолетнюю дочь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Алатыре завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, которая обвинялась в истязании своей несовершеннолетней дочери. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

По версии следствия, в октябре 2018, июле 2018 и мае 2019 года обвиняемая в ходе ссор избивала свою 14-летнюю дочь.

- Причастность матери к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, а также заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Чувашии.

Известно, что сейчас девочка живет с отцом. В официальном браке ее родители уже не состоят – он был расторгнут ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU