С начала 2019 года расходы жителей Набережных Челнов выросли на 4,9% и составили в общем 101 миллиард рублей
При этом средняя зарплата в городе на данный момент находится на отметке в 38,6 тысяч рублей
Средняя зарплата жителей татарстанского автограда выросла на 6,4% по сравнению с прошлым отчетным периодомФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что за 8 месяцев 2019 года жители Набережных Челнов оставили в магазинах порядка 101 миллиарда рублей. Так, их расходы выросли на 4,9% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Такими данными делится администрация города в отчете по социальному и экономическому развитию.
При всем этом, средняя зарплата жителей татарстанского автограда также выросла - на 6,4% - и составила 38,6 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU