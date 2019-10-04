2019-10-04T10:22:35+03:00
Экономика

С начала 2019 года расходы жителей Набережных Челнов выросли на 4,9% и составили в общем 101 миллиард рублей

При этом средняя зарплата в городе на данный момент находится на отметке в 38,6 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Средняя зарплата жителей татарстанского автограда выросла на 6,4% по сравнению с прошлым отчетным периодомСредняя зарплата жителей татарстанского автограда выросла на 6,4% по сравнению с прошлым отчетным периодомФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что за 8 месяцев 2019 года жители Набережных Челнов оставили в магазинах порядка 101 миллиарда рублей. Так, их расходы выросли на 4,9% по сравнению с прошлым отчетным периодом. Такими данными делится администрация города в отчете по социальному и экономическому развитию.

При всем этом, средняя зарплата жителей татарстанского автограда также выросла - на 6,4% - и составила 38,6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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